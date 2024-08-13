Врач раскрыл секрет «летнего пениса»

The Sun: чувствительные к жаре мужчины могут ощутить эффект «летнего пениса»

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Британцы обсудили в соцсетях феномен «летнего пениса», при котором мужские половые органы в жару увеличиваются в размере. Врач общей практики в частной медицинской клинике Pall Mall Medical Чун Тан подтвердил The Sun существование такого эффекта.

Он сказал, что в медицине нет термина «летний пенис», однако само явление существует. По словам врача, в жару могут увеличиваться любые части тела, в том числе руки, ноги и половые органы.

«Идея заключается в том, что в теплые месяцы, особенно когда жарко и влажно, жара заставляет кровеносные сосуды немного расширяться, из-за чего все там внизу может выглядеть немного иначе», — объяснил он.

Тан предупредил, что с большой вероятностью этот эффект проявится у мужчин, особенно чувствительных к перепадам температуры. Он посоветовал таким британцам носить широкие шорты и хлопковое белье.

Жара приносит не только положительные эффекты. Иммунолог Николай Крючков предупредил, что нетренированным людям при высокой температуре воздуха грозит инфаркт.

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