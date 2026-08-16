Врач Толмачев: если онемели ноги и резко ухудшилось зрение, то срочно к врачу

Нарушение речи, асимметрия лица и внезапное онемение пальцев ног являются наиболее частыми признаками инсульта. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна ИНН Пироговского университета Артем Толмачев.

«Срочно обратиться за медицинской помощью необходимо, если онемение возникло внезапно и одновременно появилась слабость в ноге или руке, нарушилась речь, возникла асимметрия лица, резко ухудшилась координация или зрение», — предупредил он.

Врач подчеркнул, что эти симптомы могут быть проявлением острого нарушения мозгового кровообращения. При этом пояснил, что пальца могут неметь и при других заболеваниях. В их числе полинейропатия, развивающаяся при сахарном диабете, ряде дефицитных состояний, хроническом употреблении алкоголя и другие.

Ранее невролог, рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева предупредила, что инсульт может случиться даже в 30 лет.