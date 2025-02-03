Врач Ракова: наступление менопаузы зависит от образа жизни и числа беременностей

Гинеколог Мария Ракова перечислила факторы, от которых зависит наступление менопаузы. К ним относится, например, возраст начала первой менструации, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, в данном вопросе также имеют значение генетическая предрасположенность, образ жизни (курение и употребление алкоголя), количество беременностей и родов.
Комментируя последний аспект, врач отметила, что основное внимание уделяется изменениям гормонального фона. Во время беременности и после родов уровни эстрогена и прогестерона существенно меняются, что может временно отложить наступление менопаузы.
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