Врач Рагимова напомнила, что школьникам важно четко соблюдать часы приема пищи

Главный внештатный специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Минздрава Пензенской области Лариса Рагимова рассказала о том, как правильно организовать режим питания для школьников. Врача процитировало ИА «Пенза-Пресс» .

«Важно, чтобы режим питания был регулярным, дробным и равномерным. Необходимо четко соблюдать часы приема пищи. Это нужно для того, чтобы организм подготовился к перевариванию продуктов. Следует рационально распределять пищу по объему, массе и калорийности», — объяснила врач.

Оптимальным вариантом является шестиразовое питание: завтрак, через два часа второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин, который должен быть примерно за два часа до сна.

Специалист подчеркнула, что нарушение оптимальной кратности питания может привести к хроническим заболеваниям желудка и кишечника, а также к избытку массы тела. Поэтому важно питаться разнообразно, соблюдать режим, не переедать и правильно готовить пищу.