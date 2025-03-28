Врач Радько: в сочетании с фтором кальций делает эмаль более устойчивой к кариесу

Здоровье зубов зависит не только от правильной гигиены полости рта, но и от сбалансированного рациона питания. Врач-ортодонт Виктория Радько рассказала «Известиям» о важности микроэлементов для поддержания здоровья зубов.

Кальций — ключевой элемент для здоровья зубов. Он служит основным строительным материалом для зубной эмали, укрепляет дентин и защищает зубы от разрушения. В сочетании с фтором и фосфором кальций делает эмаль более устойчивой к кариесу. Этот минерал содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его полноценного усвоения организму необходим витамин K, источником которого служат шпинат, соя и картофель, пояснила Радько.

Кроме кальция, важными элементами для здоровья ротовой полости являются железо и витамин B12. Они помогают предотвратить воспалительные процессы и образование язв на слизистой оболочке рта. Железо и витамин B12 содержатся в мясе. Витамин C, который поддерживает обменные процессы и снижает риск воспалений десен, можно найти в цитрусовых, клубнике и сладком перце, добавил медик.