Врач Радько: правильное расположение челюсти играет ключевую роль в эстетике лица

Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько поделилась с сайтом «Страсти» информацией о том, как качественное ортодонтическое лечение может помочь выглядеть моложе и привлекательнее.

С годами зубы подвергаются износу, особенно если у человека неправильный прикус или бруксизм (скрежет зубами). Износившиеся зубы выглядят короче, их края становятся неровными, а темные пятна образуются из-за оголенного дентина (минерализованной ткани зуба).

Проблема выходит за рамки эстетики улыбки: уменьшение высоты нижней трети лица и углубление носогубных складок также связаны с износом зубов, пояснила эксперт. Она отметила, что в таких ситуациях важно провести ортодонтическое лечение и восстановить зубы с помощью эстетической стоматологии. Это позволит вернуть лицу свежесть и молодость.

Правильное расположение челюстей играет ключевую роль в определении пропорций и эстетики лица, добавила Редько.