Врач Радько посоветовала разбавлять апельсиновый сок водой, чтобы снизить негативное воздействие на эмаль зубов

Апельсиновый сок содержит большое количество органических кислот, что негативно воздействует на зубную эмаль. Как минимизировать риски, рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, регулярное употребление напитка приводит к деминерализации эмали. В результате она становится более уязвимой перед бактериями, которые вызывают кариес. Кроме того, повышается чувствительность зубов.

Для того, чтобы снизить концентрацию кислот, апельсиновый сок можно разбавить водой. Питье через соломинку поможет сократить контакт жидкости с зубами. После употребления сока следует прополоскать рот водой, посоветовала Радько.