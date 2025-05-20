Врач Радько назвала пятна на зубах после брекетов предвестником кариеса

Многие люди, использующие брекет-системы, сталкиваются с проблемой появления пятен на зубах. Причину объяснила руководитель ортодонтического отделения научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам врача, данное состояние представляет собой очаговую деминерализацию эмали.

«Это не кариес, но его „предвестник“. Такие участки выглядят как матовые пятна и особенно заметны на передних зубах после снятия ортодонтической конструкции», — пояснила стоматолог.

Она также отметила, что такие пятна образуются из-за сложностей с обеспечением должного уровня гигиены полости рта при брекетах. Система создает множество труднодоступных мест, особенно вокруг замков и дуг. Если не удалять налет полностью, бактерии начнут разрушать эмаль, вызывая деминерализацию.

К факторам риска медик отнесла перекусы, употребление газированных и сладких напитков, недостаточное использование вспомогательных средств гигиены, пропуск регулярных профессиональных чисток.