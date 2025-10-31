Врач Радько назвала леденцы на палочках одними из самых вредных сладостей для зубов

Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько в беседе с «Известиями» назвала леденцы на палочках одними из самых вредных сладостей для зубов.

Специалист объяснила, что леденцы, в отличие от других сладостей, контактируют с эмалью в течение длительного времени — 10–15 минут, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и разрушения зубных тканей.

«Леденцы — это концентрат сахара, который долго остается во рту и буквально „купает“ зубы в сладкой среде», — пояснила Радько.

Кроме того, привычка часто держать леденец во рту или прикусывать палочку может создать неправильную нагрузку на челюсть и привести к смещению зубов и формированию открытого прикуса.

Однако врач не рекомендует полностью отказываться от сладкого. Она советует выбирать более безопасные варианты, такие как конфеты и жевательные пастилки с ксилитом — натуральным заменителем сахара. Ксилит не вызывает кариес и помогает нейтрализовать кислоту во рту.