Врач Радина заявила, что лысина может способствовать эффективному получению витамина D

Терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru рассказала, что может быть причиной повышенной бодрости у мужчин без волос.

По словам врача, лысина, хоть и небольшая по площади, открыта солнцу и способствует синтезу витамина D. Однако витамин D не является «витамином бодрости», но при его дефиците действительно возникают слабость и частые простуды.

Специалист отметила, что ключевой фактор — гормональный. Один из типов облысения связан с повышенным уровнем андрогенов — мужских половых гормонов, связанных с выносливостью и мотивацией. Таким образом, ощущение бодрости зачастую вызвано образом жизни и гормональным фоном.