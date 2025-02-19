Врач Радина раскритиковала новый тренд с отказом от душа

Среди японской молодежи набирает популярность необычный тренд — отказ от регулярного принятия душа. Некоторые делают это ради заботы об окружающей среде, другие стремятся экономить время, а третьи верят, что это полезно для кожи. В беседе с Life свое мнение высказала дерматолог Кристина Радина.

Специалист раскритиковала данное направление, отметив, что с физиологической точки зрения оно имеет мало преимуществ. Человеческий организм постоянно выделяет пот, который способствует быстрому росту бактерий, вызывающих неприятные запахи.

Регулярное купание, по словам врача, приносит пользу, уменьшая вероятность возникновения аллергий и очищая кожу от уличной грязи. Отказ от мытья, напротив, может привести к накоплению загрязнений и микробов на коже, что нежелательно для здоровья.