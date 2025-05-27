Врач Радина предупредила о рисках для здоровья на загрязненных мазутом пляжах

Несмотря на запреты Роспотребнадзора, туристы продолжают купаться в Черном море. Какие опасности для здоровья несет отдых на мазутных пляжах, рассказала врач-терапевт, дерматолог Кристина Радина в беседе с сайтом Life .

Специалист отметила, что пары мазута токсичны для организма: вредные вещества могут попасть в легкие и вызвать отравление, а в тяжелых случаях — поражение органов дыхания и рак.

Вода, загрязненная мазутом, тоже опасна для здоровья: контакт с ней может привести к химическим ожогам кожи, а при длительном воздействии — к аллергическим реакциям, экземе и раздражениям, предупредила Радина.