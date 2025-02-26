Врач Радина посоветовала женщинам использовать отдельное полотенце для волос

Использование одного полотенца для разных частей тела неприемлемо с медицинской точки зрения. Об этом заявила терапевт и косметолог Кристина Радина в беседе с Life .

По словам врача, для ухода за лицом необходим специальный предмет гигиены. Отдельно выделяется банное полотенце.

«Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног», — заявила эксперт.

Женщинам с длинными локонами Радина посоветовала обзавестись полотенцем для волос. А вот полотно для рук может быть общим, добавила медик. В заключение она призвала тщательно просушивать полотенца после каждого применения.