Врач Радина посоветовала женщинам использовать отдельное полотенце для волос

Использование одного полотенца для разных частей тела неприемлемо с медицинской точки зрения. Об этом заявила терапевт и косметолог Кристина Радина в беседе с Life.
По словам врача, для ухода за лицом необходим специальный предмет гигиены. Отдельно выделяется банное полотенце.
«Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног», — заявила эксперт.
Женщинам с длинными локонами Радина посоветовала обзавестись полотенцем для волос. А вот полотно для рук может быть общим, добавила медик. В заключение она призвала тщательно просушивать полотенца после каждого применения.
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