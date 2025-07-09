Врач Радина посоветовала в жару отказаться от газировки, кофе и алкоголя

В летний зной, особенно когда в офисе нет кондиционера, бывает нелегко сосредоточиться на работе. Чтобы не потерять работоспособность, можно воспользоваться действенными методами охлаждения, подходящими для офисной обстановки. Они них в беседе с сайтом Life рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

По словам доктора, чтобы избежать перегрева, важно находиться в тени или в помещениях с хорошей вентиляцией. Если есть возможность, можно намочить пол водой, чтобы снизить температуру в комнате.

Кроме того, одежда играет важную роль в жару. Как отметила эксперт, лучше избегать синтетики и обтягивающей одежды. Важно также употреблять достаточное количество жидкости, но выбирать правильные напитки. Сладкие газированные напитки, кофе и алкоголь не подойдут. Врач рекомендовала пить простую воду, газированную или без газа.

Для охлаждения можно использовать влажное прохладное полотенце, но оно не должно быть слишком холодным. Экстремальные методы охлаждения, такие как погружение в ледяную воду, могут быть опасны для здоровья.

Если есть возможность, часто принимайте душ с прохладной водой в течение дня. Также можно использовать мини-вентиляторы, пульверизаторы и распылять жидкость на тело. Термальная вода из холодильника тоже может помочь охладить тело, подчеркнула Радина.