Врач Радина отметила, что курение и недостаток физической активности могут сократить жизнь на 10–15 лет

Врач-терапевт Кристина Радина в интервью Life.ru рассказала о привычках, которые могут существенно сократить продолжительность жизни.

По словам эксперта, ежедневное курение одной пачки сигарет может уменьшить продолжительность жизни на 7–10 лет. Употребление продуктов, содержащих канцерогены, таких как колбасы и сосиски, способствует развитию колоректального рака и сокращает жизнь на 2–15 лет.

Также негативно влияют на здоровье плохая экология и постоянное вдыхание выхлопных газов. Пребывание в экологически неблагоприятном месте может сократить жизнь на 5–7 лет.

Гиподинамия, то есть недостаток физической активности, уменьшает продолжительность жизни примерно на 7–10 лет. Врач подчеркнула важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта, так как они могут привести к гибели в любой момент.

Кроме того, привычка солить пищу может сократить ожидаемую продолжительность жизни на 3–5 лет. Соленая пища ухудшает состояние сосудов и может повышать давление.

Важно следить за образом жизни, избегать гиподинамии, ожирения, курения, алкоголя, неправильного питания и потребления консервированных продуктов. Эти факторы способствуют снижению качества здоровья и сокращению продолжительности жизни.