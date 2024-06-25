Врач Радаева рассказала, что некоторые люди становятся антипрививочниками из-за дефицита информации

Доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология» Ольга Радаева объяснила, откуда появляются люди, поддерживающие движение антипрививочников. Об этом написал «ФедералПресс».

Некоторые родители отказываются делать своим детям прививки не из-за того, что являются злостными антипрививочниками, им просто не хватило информации для принятия решения в пользу вакцинации.

Как отметила медик, честный разговор с приведением данных о составе вакцины и профиле безопасности даст положительный результат и поможет изменить мнение. Современная медицина, по словам Радаевой, имеет четкие ответы на каждую ложную информацию о вреде прививок.

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