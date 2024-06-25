Врач Радаева рассказала, что некоторые люди становятся антипрививочниками из-за дефицита информации

Доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология» Ольга Радаева объяснила, откуда появляются люди, поддерживающие движение антипрививочников. Об этом написал «ФедералПресс» .

Некоторые родители отказываются делать своим детям прививки не из-за того, что являются злостными антипрививочниками, им просто не хватило информации для принятия решения в пользу вакцинации.

Как отметила медик, честный разговор с приведением данных о составе вакцины и профиле безопасности даст положительный результат и поможет изменить мнение. Современная медицина, по словам Радаевой, имеет четкие ответы на каждую ложную информацию о вреде прививок.