Врач Радаева напомнила, что комары и клещи могут переносить опасные для человека болезни | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 14:10 Врач Радаева напомнила, что комары и клещи могут переносить опасные для человека болезни

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С каждым годом появляется все большее количество вирусов, которые переносят клещи и комары. Об этом «ФедералПресс» рассказала доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология, аллергология Ольга Радаева.

Она объяснила, что переносимые животными вирусы могут мутировать и изменяться в их орагнизме. Таким образом появляются новые заболевания, которые передаются человечеку.

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«В первую очередь насекомые опасны не как источник вируса, а как переносчик от других биообъектов. В большей степени клещи, так как имеет значение количество вируса, которое попадет от насекомого», — объяснила врач.

Она добавила, что самым эффективным способом борьбы с новыми вирусами будет вакцинация. Поэтому защитить людей от них сможет только прорыв в этой области и разработка новых препаратов.

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