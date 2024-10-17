Врач Пыриков: для профилактики камней в почках важно пить больше воды и не злоупотреблять солью

Методы профилактики камней почках могут быть разными: это и количество воды, которую человек употребляет за день, и его рацион питания. Об этом сообщил врач-нефролог сети «Клиника Фомина» в Москве Данила Пыриков, написала «Газета.Ru».
Медик пояснил, что дефицит жидкости в организме приводит к повышению концентрации солей в моче. Таким образом, им проще превратиться в крупные кристаллы и выпасть в осадок. По словам Пырикова, взрослому человеку желательно выпивать до трех литров воды за день.
В беседе с изданием врач также призвал россиян не злоупотреблять солью и красным мясом. Он предупредил, что ожирение увеличивает шансы на образование камней в почках.
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