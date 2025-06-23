Врач Пырьева отнесла проблемы с осанкой к распространенным хроническим заболеваниям детей

Кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева рассказала в эфире радиостанции « Говорит Москва » о наиболее распространенных хронических заболеваниях у детей.

По словам медика, среди основных проблем — заболевания костно-мышечной системы, нарушения осанки и ухудшение зрения. Также специалист отметила отклонения в работе органов пищеварения.

«К концу школы у нас преимущественное большинство, более 80%, детей имеют какое-либо хроническое заболевание», — заявила эксперт.

Как пояснила Пырьева, количество детей с офтальмологическими заболеваниями растет высокими темпами, почти вдвое превышая показатели предыдущего периода.