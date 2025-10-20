Врач Прудиус предупредила о риске инсульта из-за ингаляций над картошкой

Пожилые люди часто используют традиционные методы лечения ОРВИ, но некоторые из них могут быть опасны. Подробнее рассказала терапевт и эндокринолог Ирина Прудиус в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист обратила внимание на ингаляции над картошкой или отварами. Как пояснила медик, вдыхание горячего пара может вызвать ожоги дыхательных путей и кожи.

«Такие процедуры категорически противопоказаны людям с повышенным артериальным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями: резкое расширение сосудов может спровоцировать гипертонический криз и даже острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт)», — предупредила врач.

Она также призвала отказаться от обтирания уксусом или спиртом. Такой способ способен привести к интоксикации и спазму сосудов. Кроме того, Прудиус рекомендовала избегать тепловых процедур — баня, сауна, парилка увеличивают нагрузку на сердце.