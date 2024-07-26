Врач Проценко: общение с близкими поможет справиться со стрессом
Коммуникация с близкими и родными людьми поможет справиться со стрессом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, герой труда РФ Денис Проценко сайту aif.ru.
По словам специалиста, поддержка близких — это очень важно в стрессовых ситуациях. Также эффективными в борьбе с таким состоянием станут занятия спортом, сообщила «Национальная служба новостей».
Кроме того, переключиться с проблем помогут хобби и профессиональные психологи, с которыми можно проговорить тревогу, страх, отметил Проценко.
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