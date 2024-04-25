Врач Прощаев: занятия спортом каждую неделю помогают сохранить мышцы и силу даже в старости | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 13:27 Врач Прощаев: занятия спортом каждую неделю помогают сохранить мышцы и силу даже в старости

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Спорт необходим не только для поддержания красивой фигуры, но и для сохранения мышц и силы даже в пожилом возрасте. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

По словам медика, человек в любом возрасте должен иметь физическую активность. Пять часов физических упражнений в неделю — это самая минимальная нагрузка, написала Общественная Служба Новостей.

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Для тела полезны не только аэробные упражнения, но и силовые тренировки с использованием тренажеров, гантелей и собственного веса, подчеркнул специалист.