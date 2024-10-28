Врач Прощаев: слабое рукопожатие после инсульта указывает на риск развития деменции

Сила рукопожатия — важный маркер здоровья после перенесенного инсульта. Об этом рассказал гериатр и доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, слабое рукопожатие после удара может указывать на повышенный риск развития сосудистой деменции. Прямой связи между ними нет, но все же стоит обратиться к доктору за проверкой, добавил профессор.

Он пояснил, что за слабостью в кисти порой скрывается неблагополучное течение сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, таким образом проявляется саркопения — возрастная потеря мышечной массы, которая относится к показателям негативного прогноза для гериатрического статуса.