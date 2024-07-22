Врач Прощаев назвал мозг самым жирным органом в человеческом теле

Головной мозг является самым жирным органом в человеческом теле. Сухое вещество органа на 80% состоит из жиров, сообщил врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, именно поэтому в условиях дефицита жиров мозгу тяжело работать. Полезные полиненасыщенные жирные кислоты должны поступать в организм для подпитки мозга. Люди, полностью исключающие жиры из рациона, поступают неправильно.

Прощаев отметил, что полезные жиры содержатся в рыбе, морепродуктах, растительных маслах, орехах и бобовых.