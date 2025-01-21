Врач Прокофьев: температурные перепады опасны для людей с болезнями сердца

Колебания температур могут влиять на обострение хронических заболеваний и прогрессирование болезней ЛОР-органов. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
Специалист отметил, что изменения температуры приводят к переменам в атмосферном давлении и влияют на объем циркулирующей крови. Из-за этого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния. Им рекомендуется чаще измерять артериальное давление.
Чтобы не допустить обострения хронических заболеваний, нужно внимательно отнестись к терапии. Нельзя пропускать прием лекарств, важно контролировать пульс и давление, а также проводить другие необходимые процедуры, подчеркнул терапевт.
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