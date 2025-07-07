Врач Прокофьев сообщил, что жара особенно опасна для людей с гипертонией

Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью телеканалу «Звезда» объяснил, почему не стоит злоупотреблять кондиционером. По его словам, резкие перепады температуры негативно сказываются на организме, и разница температур в помещении и снаружи не должна превышать 10 градусов.

Прокофьев рекомендует включать кондиционер постепенно, а не оставлять его постоянно включенным.

«Чем плавнее будет переход температуры, тем лучше. Я рекомендую постепенно включать кондиционер, а не оставлять его на включенном режиме. Лучше всего, придя домой, включить и оставить так, за счет этого будет постепенно понижаться температура», — уточнил специалист.

Быстрые перепады температуры могут нарушить процесс терморегуляции организма, что снижает иммунитет и делает человека более уязвимым к вирусам.

Врач также отметил, что жаркая погода особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и перенесенными инфарктами или инсультами. Он посоветовал таким людям избегать нахождения на улице с 11 до 16 часов из-за вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. В период резкого потепления полезно заниматься профилактикой гипоксии и следить за уровнем кислорода в крови.