Врач Прокофьев призвал не перегружать организм жирной, жареной и соленой пищей в жару

В жаркую погоду аппетит часто пропадает, и это не случайность. Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik рассказал, что в такие дни организм старается экономить силы, так как все ресурсы направлены на поддержание нормальной температуры тела.

«Все силы нашего организма направлены на охлаждение, на поддержание нормальной температуры тела. В этом задействована сердечно-сосудистая система, гормональная система, обменные процессы, усиление функции почек, усиление функции кожи. Поэтому организм в принципе абсолютно не готов к тому, чтобы есть тяжелую пищу», — пояснил Прокофьев.

Врач не рекомендует перегружать организм жирной, жареной и соленой пищей в жару. По его словам, фастфуд, жареные и соленые продукты задерживают выведение жидкости, что нарушает естественное охлаждение организма. Также он подчеркнул важность ограничения употребления алкоголя и кофе, чтобы не повышать артериальное давление.

Денис Прокофьев советует придерживаться легкого питания: больше употреблять зелени, салатных листьев и сезонных овощей.