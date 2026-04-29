Врач Прокофьев предупредил об опасности сочетания грейпфрута с некоторыми кардиологическими препаратами

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил в беседе с «Абзацем» , что некоторые продукты могут снижать эффективность лекарств или превращать их в опасный яд.

Эксперт обратил внимание на грейпфрут, который блокирует ферменты, отвечающие за расщепление некоторых кардиологических препаратов, что приводит к их накоплению в организме. Людям с гипертонией и ишемической болезнью сердца фрукт противопоказан.

По словам медика, молоко, кефир и йогурт могут снижать эффективность антибиотиков, поэтому их лучше не совмещать. Пациентам, принимающим антикоагулянты, не рекомендовано употреблять шпинат, брокколи и капусту из-за высокого содержания витамина К, который нейтрализует действие этих препаратов.