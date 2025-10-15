Врач Прокофьев предупредил о риске подхватить инфекцию из-за сушилок для рук

Терапевт Денис Прокофьев предупредил о рисках для здоровья при использовании сушилок для рук. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснил специалист, кожный барьер человека — это защитный механизм. Именно гидролипидный слой обеспечивает постоянную влажность кожи и предотвращает заражение определенными заболеваниями.

«Когда идет поток сильно горячего воздуха, в первую очередь наступает разрушение гидролипидного слоя кожи, во-вторых, большие температуры подвергают возможному риску обезвоживания кожи, чрезмерная сухость кожи может приводить к распространению грибковых инфекций», — отметил медик.

По его словам, сами устройства могут быть рассадниками микробов и бактерий. Эксперт посоветовал по возможности пользоваться бумажными полотенцами.