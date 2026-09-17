Врач Прокофьев предупредил о риске бессонницы из-за щекотки

Щекотка может вызвать бессонницу, нервные тики, судороги и панические реакции при чрезмерном воздействии, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев. Особенно уязвимы дети с формирующейся нервной системой, сообщает «Абзац» .

Прокофьев пояснил, что щекотка раздражает нервные окончания кожи. Мозг воспринимает прикосновения как внешнюю угрозу и запускает защитные реакции: смех, сокращение мышц и подергивание рук.

По словам врача, длительное или слишком интенсивное воздействие может перегрузить нервную систему. Это способно привести к психомоторному возбуждению, бессоннице, тикам, непроизвольным сокращениям мышц, судорогам и нарушениям вегетативной нервной системы.

Врач рекомендовал не злоупотреблять такими играми, особенно с детьми. Исследование ученых Тюбингенского университета, опубликованное в 2013 году в PLOS One, показало, что щекотка активирует не только центры смеха, но и участки мозга, связанные с ожиданием боли и реакцией «бей или беги». Длительная щекотка может вызвать сильный стресс, передает Ura.ru.