Врач Прокофьев предупредил о рисках для здоровья от использования кондиционеров в жару

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал «Абзацу» , что использование кондиционеров в жару может быть опасно для здоровья. Резкие перепады температуры могут привести к различным заболеваниям, включая невралгию и грибковые поражения легких.

Прокофьев подчеркнул, что кондиционеры могут вызывать мышечные спазмы, такие как цервикалгия, торакалгия и дорсопатия. Кроме того, переохлаждение может ослабить иммунную систему.

По словам врача, лучше проветривать и увлажнять воздух, чем использовать кондиционер. Если все же решено включить климат-систему, то разница с температурой на улице не должна превышать 10 градусов. Оптимальная температура — +23 градуса.

Также врач отметил, что кондиционеры могут стать причиной острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и грибковых поражений дыхательных путей. Это происходит, если устройство не обслуживается вовремя и в нем развиваются плесневые грибки.