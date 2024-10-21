Врач Прокофьев предупредил, что вред антибиотиков возрастает с их классом
В России граждане могут свободно приобретать различные виды современных антибиотиков как в аптеках, так и на интернет-платформах. Однако врач общей практики Денис Прокофьев предупреждает, что неверное использование этих препаратов, особенно более мощных, может серьезно отрицательно сказаться на здоровье, сообщил «Абзац».
По словам Прокофьева, сегодня выделяют четыре основных класса антибиотиков, которые широко доступны и продаются в любой аптеке: пенициллины, цефалоспорины, макролиды и фторхинолоны. В медицинской практике принято избегать применения самого сильного препарата сразу.
Сначала назначаются лекарства из группы пенициллинов, затем — цефалоспоринов, что позволяет постепенно увеличивать эффективность лечения. Определенно, чем сильнее антибиотик, тем больше риск негативных последствий от его неправильного применения. Наиболее мощным классом антибиотиков, который можно найти в аптеках, являются фторхинолоны.