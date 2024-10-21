Врач Прокофьев предупредил, что вред антибиотиков возрастает с их классом

В России граждане могут свободно приобретать различные виды современных антибиотиков как в аптеках, так и на интернет-платформах. Однако врач общей практики Денис Прокофьев предупреждает, что неверное использование этих препаратов, особенно более мощных, может серьезно отрицательно сказаться на здоровье, сообщил «Абзац» .

По словам Прокофьева, сегодня выделяют четыре основных класса антибиотиков, которые широко доступны и продаются в любой аптеке: пенициллины, цефалоспорины, макролиды и фторхинолоны. В медицинской практике принято избегать применения самого сильного препарата сразу.

Сначала назначаются лекарства из группы пенициллинов, затем — цефалоспоринов, что позволяет постепенно увеличивать эффективность лечения. Определенно, чем сильнее антибиотик, тем больше риск негативных последствий от его неправильного применения. Наиболее мощным классом антибиотиков, который можно найти в аптеках, являются фторхинолоны.