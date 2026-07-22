Врач Прокофьев предупредил, что трудоголизм может сократить жизнь

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что трудоголизм и хроническое переутомление вредят сердцу, сосудам и иммунитету и могут заметно сократить продолжительность жизни, сообщает «Абзац» .

Трудоголизм и переутомление негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут сократить продолжительность жизни, обратил внимание Прокофьев.

По его словам, хронический стресс при трудоголизме возникает из-за нарушений сна и режима питания. Это повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а мозг начинает испытывать гипоксию.

Прокофьев уточнил, что на фоне хронического переутомления риск инсульта и инфаркта у трудоголиков возрастает почти на 30%. Если ориентироваться на идеальную продолжительность жизни в 85 лет, то у трудоголика она может сократиться до 60 лет, передает Москва 24.

Врач посоветовал отделять рабочее время от личного, пересмотреть подход к труду и не забывать про отдых.