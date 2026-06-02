Врач Прокофьев назвал лето опасным сезоном для людей с болезнями легких

Лето — период специфических рисков для здоровья. Об этом заявил в беседе с «Известиями» врач Денис Прокофьев.

По словам специалиста, главной угрозой сезона он назвал пищевые токсикоинфекции. В зоне особого риска оказались пациенты с бронхиальной астмой и хроническими болезнями легких (ХОБЛ), у которых может произойти обострение.

Кроме того, эксперт обратил внимание на метеочувствительных людей. Как отметил доктор, резкая смена погоды способна спровоцировать серьезные состояния — от гипертонических кризов и гипотонии до приступов тахикардии, что требует контроля специалистов.