Врач Прокофьев назвал COVID-19 пусковым механизмом к ослаблению иммунитета

Терапевт Денис Прокофьев в интервью радиостанции Sputnik объяснил, что COVID-19 может стать пусковым механизмом для ослабления иммунного статуса человека, что приводит к повышению восприимчивости к аллергическим реакциям.

По словам врача, аллергическая реакция рассматривается как воспалительный процесс. При COVID-19 возникает лейкопения — угнетение клеток, которые отвечают за воспалительный процесс. Пациент становится крайне восприимчивым не только к вирусам и бактериям, но и к развитию аллергических реакций.

«В результате, даже если человек никогда не страдал аллергией, у него возникает аллергические заболевания на пыльцу», — отметил медик.

Прокофьев подчеркнул, что после COVID-19 необходимо особенно тщательно следить за здоровьем.