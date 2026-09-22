Врач Прокофьев назвал безопасную норму времени за рулем

Водителю не стоит находиться за рулем более четырех часов подряд и девяти часов в сутки. Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что длительные поездки снижают концентрацию и повышают риски для здоровья, сообщает «Абзац» .

Прокофьев объяснил, что продолжительное напряженное наблюдение за дорогой истощает нервную систему. У человека замедляется реакция, а риск принять решение слишком поздно возрастает. В отдельных случаях переутомление может привести к потере сознания.

Врач отметил, что контроль времени и состояния водителей особенно важен для таксистов, работников общественного транспорта и дальнобойщиков. Для этого используют системы распознавания мимики, вибросигналы и приложения, которые отслеживают время в пути.

Длительное сидение за рулем также может вызвать застой крови в ногах и увеличить риск тромбоза или тромбоэмболии легочной артерии. Стрессовые ситуации на дороге усиливают нагрузку на сердце: частые выбросы адреналина, по словам врача, повышают вероятность инфаркта и инсульта.