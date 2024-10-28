Врач Прохорова: несбалансированное питание может спровоцировать диабет второго типа

Сахарный диабет считается собирательным термином, которым обозначаются различные метаболические заболевания. Подробнее о проблеме рассказала эндокринолог Евгения Прохорова, сообщило Ura.ru.

По ее словам, первый тип недуга возникает при отсутствии собственного инсулина в крови. Второй тип — следствие нехватки инсулина, вызванной несбалансированным питанием и большим количеством углеводов в рационе.

Врач также обратила внимание на такое состояние, как преддиабет. Пациенты с данным диагнозом имеют высокий риск развития сахарного диабета, однако медикаментозное лечение в такой ситуации не требуется.

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