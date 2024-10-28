Врач Прохорова: несбалансированное питание может спровоцировать диабет второго типа

Сахарный диабет считается собирательным термином, которым обозначаются различные метаболические заболевания. Подробнее о проблеме рассказала эндокринолог Евгения Прохорова, сообщило Ura.ru.
По ее словам, первый тип недуга возникает при отсутствии собственного инсулина в крови. Второй тип — следствие нехватки инсулина, вызванной несбалансированным питанием и большим количеством углеводов в рационе.
Врач также обратила внимание на такое состояние, как преддиабет. Пациенты с данным диагнозом имеют высокий риск развития сахарного диабета, однако медикаментозное лечение в такой ситуации не требуется.
Более 99 тысяч гектаров озимых культур нового урожая посеяли в Подмосковье
Октябрьский план по проверке качества воздуха перевыполнили в Подмосковье
Завод спецтехники построят в Орехово-Зуеве по программе импортозамещения
Вокалисты из Подольска стали лауреатами всероссийского фестиваля
Передвижной офис расчетного центра откроют в Воскресенске 7 и 19 ноября
Четверых диверсантов уничтожили на границе Брянской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте