Врач Прохорова: несбалансированное питание может спровоцировать диабет второго типа

По ее словам, первый тип недуга возникает при отсутствии собственного инсулина в крови. Второй тип — следствие нехватки инсулина, вызванной несбалансированным питанием и большим количеством углеводов в рационе.

Врач также обратила внимание на такое состояние, как преддиабет. Пациенты с данным диагнозом имеют высокий риск развития сахарного диабета, однако медикаментозное лечение в такой ситуации не требуется.