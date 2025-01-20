Врач Продеус спрогнозировал скачок заболеваемости после крещенских купаний

Врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус выразил обеспокоенность по поводу людей, которые окунулись в ледяную воду на Крещение в 2025 году. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению медика, во время купаний незакаленные люди подвергли риску свое здоровье. Теперь их ждет ослабление иммунной системы.

«Поскольку в этом году на Крещенье не было сильных морозов, большое число людей решилось окунуться в холодную воду. Я с тревогой ожидаю всплеск заболеваемости», — заявил эксперт.

Он также отметил, что для многих неподготовленных людей подобные действия открыли дорогу вирусам и снизили сопротивляемость организма.