Врач-иммунолог Андрей Продеус поделился советами по защите от клещей в беседе с телеканалом «Звезда» . Он подчеркнул, что самым эффективным способом является вакцинация.

«Сделать прививку — это самый главный способ обезопасить себя от клещевого энцефалита», — отметил специалист.

В случае укуса врач порекомендовал немедленно обратиться в специальный центр, где можно сдать анализ и проверить, переносит ли клещ болезнь Лайма или клещевой энцефалит. По словам медика, такие центры есть в каждом регионе, а их список можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Из-за раннего потепления в некоторых регионах клещи проснулись раньше времени. В Минздраве призвали не извлекать клеща самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам.