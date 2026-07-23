Врач Продеус посоветовал убрать гаджеты за час до сна

Клинический психолог Александра Изюменко и врач Андрей Продеус разъяснили, что заснуть без препаратов часто мешают тревожность, перегрузка информацией и гаджеты перед сном, сообщает ИА НСН .

Изюменко заметила, что людям все чаще трудно заснуть без «допинга» из-за тревожности и перегруженного информационного поля. По ее словам, при нарушениях сна в Европе рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, если проблема не связана с сопутствующими диагнозами.

Изюменко отметила, что по возможности лучше обходиться без препаратов. Она добавила, что мелатонин не вредит, но многие ошибочно считают, что он гарантированно помогает.

В свою очередь Продеус рассказал, что заснуть могут помочь и простые меры. Он посоветовал за час до сна убрать гаджеты, прогуляться, принять душ и исключить светящиеся приборы, которые мешают выработке мелатонина.