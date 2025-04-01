Врач Пристанский развеял миф об отрицательной калорийности грейпфрута

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский посоветовал употреблять грейпфрут умеренно. Фрукт противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, предупредил специалист в интервью « Радио 1 ».

Хотя грейпфрут содержит витамин С и полезен для организма, добавил врач, утверждения о том, что он способствует снижению веса, сомнительны.

«История такова, что в 100 граммах грейпфрута, если его очистить от кожуры, содержится примерно 42-44 ккал. Для его сжигания и получения из него питательных веществ наше тело тратит больше 50-60 ккал», — пояснил медик.

По его словам, на самом деле отрицательной калорийности не существует, добавил RT.