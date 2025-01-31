Врач Пришвина: завтрак помогает снизить раздражительность и усталость

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Диетолог Кристина Пришвина указала на важность регулярного приема пищи после пробуждения. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, у тех, кто начинает свой день с завтрака, наблюдается более стабильный уровень глюкозы и инсулина на протяжении всего дня. Такие показатели, пояснила эксперт, способствуют снижению усталости и раздражительности, а также улучшению работоспособности.

Медик также отметила, что первый прием пищи помогает контролировать аппетит. Он стабилизирует уровень соответствующих гормонов, благодаря чему удается избежать переедания, добавила «Национальная служба новостей».

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