Врач Пришвина: завтрак помогает снизить раздражительность и усталость

Диетолог Кристина Пришвина указала на важность регулярного приема пищи после пробуждения. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, у тех, кто начинает свой день с завтрака, наблюдается более стабильный уровень глюкозы и инсулина на протяжении всего дня. Такие показатели, пояснила эксперт, способствуют снижению усталости и раздражительности, а также улучшению работоспособности.

Медик также отметила, что первый прием пищи помогает контролировать аппетит. Он стабилизирует уровень соответствующих гормонов, благодаря чему удается избежать переедания, добавила «Национальная служба новостей».