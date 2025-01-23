Врач Пришвина призвала не ждать принца и замораживать яйцеклетки

Акушер-гинеколог и репродуктолог Кристина Пришвина рекомендовала проводить заморозку яйцеклеток до 34 лет. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

По словам врача, таким образом удастся увеличить вероятность рождения здорового ребенка.

«Мы после 50 лет пациентов уже стараемся не брать, тут уже есть ограничения. Шанс на то, что эмбрион будет здоровым после 45 лет, меньше 1%. <…> В 40 лет риск рождения ребенка с синдромом дауна у женщины — один из 100», — заявила медик.

Специалист пояснила, что уже после 38 лет качество яйцеклеток снижается. Пришвина посоветовала не ждать принца, напомнив и о сохранении мужского бесплодия.