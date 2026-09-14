Врач превентивной медицины Пантус предостерегла от замены завтрака чашкой кофе

Врач превентивной медицины Анастасия Пантус в интервью радио Sputnik предостерегла от замены завтрака чашкой кофе. Она объяснила, что привычка пропускать утренний прием пищи может привести к нежелательным последствиям для организма.

Пантус объяснила, почему утренний кофе не может заменить полноценный завтрак и как пропуск завтрака влияет на набор веса. По ее словам, утром организм уже находится в состоянии физиологического стресса: уровень кортизола повышается естественным образом, чтобы помочь человеку проснуться и включиться в работу.

Кофеин лишь временно стимулирует нервную систему, создавая иллюзию бодрости, но не дает организму необходимых питательных веществ. Если выпить только кофе и отложить прием пищи, дефицит энергии будет накапливаться. Это особенно опасно при хаотичном питании в течение дня: вечером организм начнет компенсировать недостаток нутриентов, усиливая аппетит и тягу к калорийной и сладкой пище.

Эксперт рекомендует обязательно завтракать, сочетая белки с клетчаткой и сложными углеводами или полезными жирами, например, употреблять яйца с овощами или омлет с зеленью. Полноценный завтрак обеспечивает организм белком, который надолго сохраняет чувство сытости и помогает контролировать аппетит. Также врач советует не пропускать приемы пищи, так как длительные перерывы могут замедлить обмен веществ и привести к потере мышечной массы, а не жира.