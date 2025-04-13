Врач предупредила о рисках резкого потепления

Сосуды расширяются при потеплении, что приводит к снижению артериального давления. Это, в свою очередь, может вызвать слабость, головокружение и головную боль у людей со сниженным давлением. Перепады погоды могут также спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как артрит, мигрень и бронхиальная астма.

Весной, когда начинают цвести ветроопыляемые растения, их пыльца может вызвать аллергические реакции. Поэтому важно следить за своим здоровьем: употреблять достаточное количество жидкости, одеваться по погоде, включать в рацион свежие фрукты и овощи, поддерживать физическую активность. Но в первые дни потепления не стоит перегружать себя тренировками — организму нужно адаптироваться к новым условиям.

Здоровый сон, регулярный отдых от гаджетов и прогулки на свежем воздухе также способствуют хорошему самочувствию.