Врач Харина предупредила о рисках атрофии слизистой носа из-за капель

Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с «Москвой24» рассказала, что неправильное использование сосудосуживающих и гормональных спреев может привести к атрофии слизистой и перфорации носовой перегородки.

По словам специалиста, такие последствия возможны, хотя на практике они встречаются довольно редко.

«Дело в том, что местные гормональные, а также сосудосуживающие капли способны при длительном использовании вызывать атрофию слизистой», — пояснила Харина.

Эксперт отметила, что ни в коем случае нельзя трогать сухую перегородку носа, лучше увлажнять ее растворами на основе морской воды. Также она предостерегла от направления наконечника распылителя в сторону перегородки носа, чтобы не провоцировать механическое раздражение слизистой.

Харина назвала главной ошибкой пациентов самостоятельное и бездумное использование препаратов. Сосудосуживающие капли можно применять не более 3–5 дней, иначе формируется медикаментозная зависимость, и нос перестает дышать. В итоге пациенты начинают использовать такие препараты годами, что может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышать давление и вызывать головные боли.