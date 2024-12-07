Врач предупредил об опасности подушек

Подушки для сна следует регулярно чистить, чтобы не допустить размножения плесени и клещей. В обратном случае у домочадцев могут появиться прыщи и аллергия, сообщила Lenta.ru врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова.

«На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень при повышенной влажности», — предупредила она.

В подушках, по словам Абрамовой, обитают клещи. Все эти «гости» могут спровоцировать болезни дыхательной системы, аллергию и появление прыщей.

Для профилактики врач посоветовала выбирать постельные принадлежности из качественных материалов, регулярно чистить, а в случае появления плесени полностью заменить. Абрамова призвала также соблюдать правила личной гигиены и не ходить по дому в уличной одежде.

Появляющаяся от клещей и плесени аллергия может привести к астме, предупредила завотделением «Бронхиальная астма» Института иммунологии ФМБА России Оксана Курбачева. По ее словам, этот диагноз имеет один человек из 20.