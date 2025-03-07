Врач предостерегла от одной ошибки, которая ускорит старение мозга

Недостаток мышечной массы у пожилых людей может стать причиной серьезных проблем с мозгом, возрастает и вероятность развития деменции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-диетолог Эльвира Фесенко.

С возрастом в организме происходят изменения: мышцы постепенно исчезают, а жировая ткань разрастается. Вес при этом может оставаться прежним. Медики называют такое состояние саркопенией, его часто оставляют без внимания.

Так происходит потому, что даже люди с нормальным или повышенным весом могут столкнуться с нехваткой мышечной массы, что усложняет выявление серьезной проблемы, ведь обмен веществ в организме при саркопении протекает значительно медленнее. Следовательно, хуже работают и нейроны головного мозга.

Дело в том, что активнее всего глюкозу потребляет именно мышечная ткань. Если она замещена жировой прослойкой, метаболизм нарушается, а это напрямую влияет на работу мозга. Кроме того, слабость мышц снижает физическую активность, что ухудшает когнитивные функции.

Фесенко отметила, что развитие саркопении обусловлено не только недостатком спорта, но плохим питанием. Если в рационе пожилого человека мало белка, мозг недополучает аминокислоты, нужные для нормальной работы. Врач посоветовала следить за количеством белка, воды и витаминов в еде, а также сохранять активность и позитивный настрой.

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