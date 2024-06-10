Врач Правецкая рассказала, что сухость губ может появляться из-за проблем с кишечником

Часто проблема сухости губ связана с тем, что у человека нарушена работа кишечника. Об этом Life рассказала косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, главный врач Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Наталья Правецкая.

Она объяснила, что здоровье кожи, в том числе и губ, напрямую связано с тем, как работает желудочно-кишечный тракт. В частности, дело может быть в дисбактериозе.

«По данным различных исследований, у каждого второго (в лучшем случае!) пациента с проблемами кожи нарушена работа кишечника», — отметила врач.

Она добавила, что крайне важно следить за свои рационом. Правецкая рекомендовала дополнить его различными БАДами.

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