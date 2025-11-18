Врач Поздняков заявил, что описторхоз может жить в организме до 25 лет

В России в 2024 году зафиксировано более 13,7 тысячи случаев описторхоза. Заразиться этим заболеванием можно через суши и роллы, предупредил инфекционист Андрей Поздняков в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам врача, для уничтожения паразитов рыбу необходимо жарить не менее 30 минут или варить не менее полутора часов. Зараженная описторхозом рыба в основном обитает в Сибири и на Урале, но болезнь распространилась и на реки Волга и Кама.

«Описторхоз может жить в организме до 25 лет. Описторхисы вызывают хроническое воспаление желчных протоков и приводят к холонгиту — воспалительному процессу в желчных ходах, который вызывает фиброз печени», — отметила медик.

Как пояснила специалист, симптомы описторхоза можно разделить на три группы: проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные высыпания и дыхательные проявления.